Путин рассказал, когда использует гаджеты

Москва, 27 февраля. Российский лидер Владимир Путин предпочитает современным гаджетам телефон специальной связи, поэтому смартфоны использует редко. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Во время беседы главу государства спросили об отношении к стремительному появлению новых технических устройств, в том числе смартфонов. Путин отметил, что технический прогресс остановить невозможно, и добавил, что препятствовать ему и не нужно.

В ответ на вопрос, не вызывает ли лично у президента этот прогресс дискомфорт, Путин рассказал, что не испытывает никаких неудобств, поскольку самостоятельно никакими гаджетами не пользуется.

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто», — пояснил он.

Президент добавил, что периодически использует смартфоны для звонков. Это происходит в тех случаях, когда устройства ему передают подчиненные. По словам Путина, такое бывает нечасто.

«Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — сообщил глава государства.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в конце 2018 года рассказывал о том, что президент не использует смартфон. Он отметил, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».

Представитель Кремля назвал использование гаджета «добровольным эксгибиционизмом» и готовностью «выставлять все на всеобщий показ». Ни то ни другое, по убеждению пресс-секретаря государственного лидера, невозможно в случае, когда речь идет о президенте России.