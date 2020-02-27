Современный Евросоюз и нацистская Германия: что общего у тех, кто атакует Россию

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию к 75-летию Победы «Разоблачение мифов Второй мировой войны», которая состоится в четверг, 27 февраля, в 14.00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Утверждается, что во время Второй мировой войны СССР воевал против нацистской Германии и ее немногочисленных союзников. Однако по факту против СССР воевала вся объединенная Европа. Неформальный Евросоюз.

Возможно, в этом и заключается причина, по которой современный Европарламент принимает странные резолюции, обвиняющие Советский Союз в ответственности за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистской Германией?

Возможно, именно по этой причине в странах Евросоюза процветает русофобия, а в бывших советских республиках власти культивируют нацизм?

На эти и другие вопросы ответят гости медиацентра «Патриот».

Гости и участники дискуссии:

— Михаил Борисович Машковцев, бывший губернатор Камчатской области (с 2000 по 2007 год), секретарь ЦК партии «Коммунисты России»;

— Межевич Николай Маратович, д.э.н., президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ, главный научный сотрудник Института Европы РАН;

— Евгений Павлович Гурьев, историк, преподаватель истории, автор книги «Охота за полярными конвоями»;

— Армен Сумбатович Гаспарян, российский журналист и радиоведущий, блогер, писатель, публицист, общественный деятель, автор научно-популярных книг по истории России XX века.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16