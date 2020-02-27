РПЦ одержала в Аммане «большую победу» в споре с Фанаром по Украине

25-27 февраля в столице Иордании Аммане прошло весьма необычное мероприятие: братское совещание предстоятелей и представителей православных церквей, созванное по инициативе патриарха Иерусалимского Феофила III. В совещании приняли участие делегации Русской православной церкви во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Сербской православной церкви во главе с патриархом Сербии Иринеем, Румынской православной церкви во главе с митрополитом Тырговиштским Нифоном, Польской православной церкви во главе с архиепископом Люблинским и Хелмским Абелем, а также Православной церкви Чехии и Словакии во главе с митрополитом Чехии и Словакии Ростиславом.

Темой встречи являлось возобновление диалога и восстановление единства Вселенского православия. По ее итогам было принято заявление, в котором подчеркивалось, что все решения по вопросам общеправославного значения, включая предоставление автокефалии отдельным церквям, должны приниматься в духе общеправославного диалога и единства, а также при всеобщем согласии всех поместных православных церквей.

Можно сказать, что в абсолютно бесспорном, с канонической точки зрения, вопросе о признании/непризнании так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) на правах афтокефальной (самоуправляемой) церкви Константинопольского патриархата, Московская патриархия оказалась вынуждена «перейти от наступления к обороне». И это далеко не случайность. Как и не случайность то, что многие эксперты уже оценили и саму встречу в Аммане, и ее результаты как большую победу Русской православной церкви в споре с Фанаром по Украине и за сохранение канонических традиций православия.

Год назад патриарх Константинопольский Варфоломей дал согласие провести «объединительный собор» представителей двух украинских квази-религиозных структур, до того не признанных ни одной поместной православной церковью, — «Украинской православной церкви Киевского патриархата» (УПЦ УП) и «Украинской автокефальной православной церкви» (УАПЦ). Потом своим томосом он признал созданную там ПЦУ. Никто это решение не поддержал.

Сегодня картина принципиально иная: в Аммане собрались и поддержали, по сути, позицию Москвы всего шесть поместных православных церквей из 15, признаваемых сегодня в своем диптихе Константинополем, и 12, признаваемых Москвой. За это время на сторону Фанара, как можно видеть, перешли Александрийский патриархат и Греческая (Элладская) православная церковь, признавшие ПЦУ. Представители Антиохийского патриархата, а также Грузинской, Болгарской, Кипрской и Албанской церквей ПЦУ пока не признали, но и в Амман не прибыли.

Эта ситуация выглядит абсурдом, с церковно-православной точки зрения, но она вполне объяснима с точки зрения политической. В существовании и признании «разбойной» ПЦУ заинтересованы, прежде всего, в США и в Ватикане, чьи эмиссары и агентура влияния финансируют, организуют и направляют деятельность патриарха Константинопольского Варфоломея и используют «национальную украинскую церковь» как инструмент антироссийской и антиправославной политики. В этом их сила, но одновременно — и их слабость.

Точно так же, как после уничтожения СССР при поддержке новых республиканских властей возникли признанная автокефальная Грузинская православная церковь и раскольничья УПЦ КП, после победы «евромайдана» в Киеве возникла и ПЦУ. Любой политический раскол Вселенского православия его противники всегда стремились как можно быстрее закрепить расколом религиозным, духовным. Этой практике уже не одно столетие. Так возникли «униатские» и подчиненные Ватикану церкви не только на территории современной Украины, но и по всему православному миру. Так происходит и сегодня.

Константинопольский патриарх Варфоломей — лишь инструмент «окатоличивания» Вселенского православия. Его попытки стать «православным папой» и диктовать свою волю всем поместным православным церквям, в первую очередь — самой мощной и многочисленной из них, Русской православной церкви Московского патриархата, выгодны Ватикану и в случае успеха этих попыток, и в случае их неудачи. Потому что в случае успеха «православного папу» из Фанара легко будет заставить пойти на «вселенскую унию» под главенством «хранителя ключей святого апостола Петра», то есть, «настоящего» папы римского, а в случае неудачи — то же самое можно будет проделать с теми поместными православными церквями, которые подчинятся «верховной власти» Константинополя.

В этом и заключена главная проблема. Но, поскольку в Московском патриархате, судя по всему, за деревьями не могут или не хотят видеть леса и верят словам нынешнего предстоятеля католической церкви, папы-иезуита Франциска о «нейтралитете» Святого престола и стремлении к «экуменическому диалогу» (который на той же Украине выражается, например, в постоянных призывах священников-униатов, а теперь — и служителей ПЦУ «гнать и убивать москальских попов»), то их действия неизменно «бьют мимо цели». Призывы к диалогу и согласию остаются неуслышанными, а все большее число поместных православных церквей понемногу за «блага земные» склоняются в сторону «сильных мира сего».