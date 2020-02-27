В Крыму призвали Помпео вести себя политкорректно и не учить жить Россию

Севастополь, 27 февраля. Председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал главу Госдепа США Майка Помпео прекратить спекулировать на тему Крыма и учить жить Россию.

«Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства», — заявил крымский сенатор, призвав американского дипломата вести себя политкорректно.

Он также подчеркнул, что полуостров вернулся навсегда в состав России, как бы кто этому не противился, передает РИА Новости.

Ранее Помпео призвал Москву «прекратить оккупацию» Крыма​​​. По словам главы внешнеполитического ведомства США, Вашингтон не признает «российский суверенитет над полуостровом».

Накануне глава вашингтонской администрации Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщали «Известия».

В 2014 году США и ряд западных государств ввели рестрикции в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный перечень систематически расширялся и дополнялся.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор считает полуостров украинским. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».