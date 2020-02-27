В Крыму призвали Помпео вести себя политкорректно и не учить жить Россию

Севастополь, 27 февраля. Председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал главу Госдепа США Майка Помпео прекратить спекулировать на тему Крыма и учить жить Россию.
«Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства», — заявил крымский сенатор, призвав американского дипломата вести себя политкорректно.
Он также подчеркнул, что полуостров вернулся навсегда в состав России, как бы кто этому не противился, передает РИА Новости.
Ранее Помпео призвал Москву «прекратить оккупацию» Крыма. По словам главы внешнеполитического ведомства США, Вашингтон не признает «российский суверенитет над полуостровом».
Накануне глава вашингтонской администрации Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщали «Известия».
В 2014 году США и ряд западных государств ввели рестрикции в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный перечень систематически расширялся и дополнялся.
Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор считает полуостров украинским. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».