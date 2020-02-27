Стало известно, кто представит Россию на Евровидении

Москва, 27 февраля. Российский певец, бывший участник шоу «Голос» Александр Панайотов победил в национальном отборе на вокальный конкурс «Евровидение». Он представит страну на международном песенном конкурсе в голландском Роттердаме.

Отмечается, что непосредственное участие в выборе композиции принимал продюсер артиста — Григорий Лепс. Как пишет StarHit, Панайотов пытался попасть на международный конкурс с 2005 года, а в 2008 году он уступил лишь несколько баллов коллеге Диме Билану, который принес России победу в Евровидении.

Напомним, знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко признался, что не видит никого, кого можно было бы послать от нашей страны на Евровидение-2020. Да и вообще он уверен, что в данном певческом конкурсе нет никакого смысла. Народный артист РСФСР поделился со своими мыслями о предстоящем музыкально-развлекательном мероприятии, которое в мае пройдет в Нидерландах. Чтобы иметь успех на «Евровидении», нужно не просто петь, а исполнять трюки, отметил полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

При этом, пояснил собеседник ФАН, наши исполнители всегда убедительны на таких конкурсах. Кроме Билана он назвал еще Сергея Лазарева, Полину Гагарину и Ани Лорак (хоть она и украинка, однако огромное количество времени проводит в России). Но на самом деле, у нас нет никакого выбора, напомнил певец. В России телевидение само решает, кого посылать на конкурс (поочередно — Первый канал и «Россия 1»), уточнил он.