Симферополь, 27 февраля. Власти Украины давно уже смирились с российским статусом Крыма, однако продолжают делать несуразные заявления о его «возвращении», чтобы повысить свою значимость в глазах западных кураторов. Такое мнение выразил вице-спикер парламента республики Владимир Бобков.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план из 12 шагов по возвращению Крыма под контроль Киева. Он рассчитывает, что однажды полуостров «выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его «перехватит». Каким именно образом все это произойдет, Кулеба не стал уточнять.

Бобков, комментируя заявление украинского вице-премьера, подчеркнул, что Киев не может отделаться от мысли о том, как что-либо вырвать, выторговать у России. Представитель властей Крыма объяснил нападки украинской стороны попыткой покрасоваться перед западными кураторами.

Крым же — российский регион, и этот факт уже давно приняло международное сообщество, добавил вице-спикер. Полуостров, отметил он, постепенно выходит из искусственно созданной изоляции.

«В реальной жизни никто не считает Крым украинским», — заключил Бобков.

В 2019 году отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав РФ.

Однако Киев новый статус Крыма так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, пишет «Газета.ru». А в 2015 году они безосновательно признали Россию «страной-агрессором».

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина выразила уверенность, что Киеву необходимо сконцентрироваться на решении внутригосударственных проблем, а не на «возвращении» Крыма.