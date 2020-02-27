Китайские аналитики предложили РФ эффективный ответ на санкции США

Пекин, 27 февраля. Россия способна эффективно ответить на американские санкции, введя ограничения по отношению к ряду крупных компаний США.

Китайские репортеры обратили внимание на то, что в конце текущего месяца Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции. Под ограничениями оказались компании, а также частные лица. Китайские аналитики попытались спрогнозировать действия Москвы и ее возможный ответ на недружественные действия американцев, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Sohu.

«Большое количество крупных американских компаний могут оказаться в неловкой ситуации, если Москва примет жесткие меры», — выразили уверенность эксперты.

По словам аналитиков, у России есть ряд инструментов для оказания давления на США. Одним из самых очевидных и эффективных ходов будет введение рестрикций в отношении предприятий США, чьи офисы и представительства функционируют на территории РФ.

Как считают авторы материала, эта мера может сильно ударить по американцам, поскольку они не ждут от Москвы такого ответа.

Ранее эксперты объяснили, как американские санкции против российского проекта «Северный поток — 2» ударят по экономике Европейского союза.