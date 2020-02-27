Жители России положили рекордную сумму на текущие счета в банках

Москва, 27 февраля. Доля средств, которые жители России положили на текущие счета, достигла рекордного показателя в 2019 году. Об этом говорится в обзоре аналитиков «Альфа-банка».

По данным экспертов, россияне все чаще кладут деньги на текущие счета, а не во вклады. Эта тенденция может быть связана с перетоком средств с депозитов и с отказом кредитных организаций открывать вклады в евро.

В 2019 году доля средств россиян на текущих счетах составила 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов, что является рекордом как минимум с 2010 года. Сумма средств на счетах физических лиц по итогам прошлого года составила порядка 8 триллионов рублей, передает «ФедералПресс». Это на 19,4% больше, чем в 2018 году, и практически в два раза выше показателя трехлетней давности.

«Низкие ставки заставляют клиентов со значительными сбережениями искать альтернативные инструменты, и текущие счета часто могут быть транзитным инструментом, пока решение о новых инвестициях не принято», — прокомментировала отток средств с вкладов главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, переток денег может быть связан с ростом числа предложений банков по накопительным счетам. Она отметила, что доходность от таких вложений близка к показателям срочных вкладов, сообщает РБК.

Кроме того, эксперты считают, что текущие счета — это практически единственная возможность держать деньги в валюте. Обычно в банках ставка по вкладам в долларах и евро составляет символические 0,01%, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки РФ намерены отказаться от бумажных договоров. Представители крупных кредитных организаций рассказали «Известиям», что это поможет сэкономить время клиентов.