Депутат Госдумы предложил разрешить приватизировать землю в национальных парках

Москва, 27 февраля. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев предложил законодательную инициативу о возможности приватизации жилья в населенных пунктах, которые расположены в национальных парках. Законопроект внесут в нижнюю палату парламента 27 февраля.

Автор законопроекта пояснил, что сейчас россияне, живущие на этих территориях, не могут оформить в собственность землю или построить очистные сооружения.

По словам Николаева, 25 февраля в Псковской области состоялось выездное совещание членов профильного комитета. На встрече обсуждались проблемы землепользования в национальной парке «Себежский», пишет «Парламентская газета».

О проблеме землепользования местные жители также сообщили спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Эти ограничения также касаются жителей Байкальской природной территории и других нацпарков страны.

Депутат добавил, что национальные парки организовали в 2000-х годах, а люди давно живут на этих территориях. Николаев считает, что его инициатива поможет восстановить справедливость и решить проблему.

Ранее депутаты обсудили решение Минтранса России открыть небо Петербурга для иностранных компаний. Эксперты считают, что эта инициатива положительно отразится на турпотоке, ценах на авиаперелеты.