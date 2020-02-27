США выделили на поддержку «национального единства» Украины 691 тысячу долларов

Вашингтон, 27 февраля. США намерены объединить усилия СМИ и гражданского общества Украины, чтобы поддержать ее «национальное единство и сплоченность». Об этом свидетельствует документ бюро американского Госдепа по вопросам демократии, прав человека и труда.

Как пишет RT, для этой цели из бюджета США выделили 691 тысячу долларов.

Согласно документу, объединению украинцев уже якобы поспособствовала пресловутая «российская агрессия», но в силе остаются и другие факторы социального разделения.

В Госдепе предполагают, что в рамках этой инициативы украинцы и украинские СМИ будут работать над совместными проектами, которые будут укреплять общественное согласие, продвигать гражданскую идентичность и способствовать ведению содержательного и конструктивного диалога по вопросам, имеющим центральное значение с точки зрения европейского будущего страны.

Планируется субсидировать межрегиональные гражданские инициативы, создавать медиаконтент, организовывать информационные кампании и пресс-туры. В бюро указывают, что в итоге программа должна способствовать проведению реформ.

По прогнозам Госдепа, в результате Украина станет «более сильным и сплоченным» демократическим государством, готовым к изменениям и противостоянию попыткам Москвы «использовать социальные противоречия».

В документе утверждается, что в настоящее время среди населения Украины по-прежнему сохраняется серьезная разобщённость.

«При том, что агрессия России в отношении Украины поспособствовала сплочению украинцев перед лицом общего врага, все еще остаются в силе факторы социального размежевания и взаимные стереотипы», — подчеркивают в Госдепартаменте.

Политологи же считают, что истинной целью подобных грантов является реализация геополитических интересов США. По их мнению, таким образом Вашингтон пытается укоренить среди населения образ врага в лице России и еще больше обострить отношения между Киевом и Москвой.

Ранее госсекретарь Штатов Майк Помпео, объясняя, зачем Вашингтон тратит деньги на Украину, заявил, что американская сторона «заботится о демократии везде». Кроме того, он назвал Киев «огромным торговым партнером для США». Он отметил, что Вашингтон имеет в отношении Украины ряд интересов, и количество ресурсов, вложенных в нее, отражает их уровень.