Сирийские военные нашли подземный лагерь боевиков в селе под Идлибом

Дамаск, 27 февраля. Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков на окраине села Кафер-Амин под Идлибом. Саперы исследуют бункер на предмет неразорвавшихся снарядов и ловушек.

Лагерь был обнаружен после того, как военные Сирийской арабской армии (САА) освободили Кафер-Амин от террористов. Внимание солдат привлек недострой на окраине населенного пункта — прямо из земли возле дома торчали вентиляционные трубы. Оказалось, что колодец во дворе ведет в подземный многоэтажный бункер, а вместо подвала под зданием вырыт лабиринт ходов.

В бункер провели электричество, а ступени обложили плиткой. Кроме того, радикалы обустроили кухню. Одновременно в убежище могли размещаться до 200 боевиков. Также солдаты САА обнаружили здесь матрасы, медицинские препараты, снимки погибших, литературу экстремистской направленности и множество боеприпасов. Сирийский военный продемонстрировал журналистам стеллажи с коробками патронов.

«Это патроны от крупнокалиберного пулемета. Такие даже легкую броню пробивают», — рассказал он.

Военнослужащий пояснил, что террористы хотели снарядить магазины, но не успели. Видно, что боевики уходили в спешке, поэтому бросили в бункере много вещей.

Ранее сирийские военные обнаружили тренировочный лагерь и химическую лабораторию боевиков на раскопках древнего города Эбла. Ученым предстоит оценить ущерб, который нанесли террористы историческому объекту.