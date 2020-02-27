Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке

Москва, 27 февраля. Роскачество исследовало 13 торговых марок блинной муки, следы пестицидов нашли в пяти образцах. Об этом говорится в сообщении организации.

В проверке приняли участие образцы готовой мучной смеси российского производства стоимостью 25-165 рублей за упаковку весом от 0,25 килограмма до одного килограмма. Их исследовали по 386 показателям качества и безопасности.

«Российский рынок смесей для блинов можно назвать достаточно безопасным, но имеющим некоторые недостатки в части качества продукции. Не выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки», — уточнили специалисты.

У экспертов не возникло претензий к смесям по цвету, вкусу и запаху, однако их не устроили приготовленные из них изделия. Так, у блинов из смеси пяти торговых марок появился посторонний привкус, а у одной — неприятный запах. К изделиям из двух образцов были замечания по прочности и эластичности.

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