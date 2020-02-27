Су-34 ВКС РФ и МиГ-23 ВВС Сирии отразили ракеты боевиков при помощи тепловых ловушек

Дамаск, 27 февраля. Бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ и МиГ-23 ВВС Сирии отразили атаку боевиков. Об этом сообщает в четверг Telegram-канал Directorate 4.

Бандитские вооруженные формирования, промышляющие на территории Сирийской Арабской Республики, не оставляют попыток поразить российскую и сирийскую авиацию. Так, канал разместил видеоролик ракетного пуска из переносных зенитных ракетных комплексов по бомбардировщику Су-34 и истребителю МиГ-23. Обе боевые машины смогли уйти от ракет, выпустив ложные тепловые ловушки.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. На сегодняшний день официальный Дамаск занимается политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры, возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.