Посольство России обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Москва, 27 февраля. Посольство России обратилось к руководству Соединенных Штатов Америки со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко. Об этом говорится в дипломатической миссии в Facebook.

Уточняется, что дипломаты обратились с такой просьбой в связи с резким ухудшением его здоровья.

«Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение», — говорится в сообщении посольства.

В декабре дипломаты передали слова поддержки от соотечественников, заверив, что продолжат делать все возможное для скорейшего возвращения Ярошенко на Родину. При этом в дипмиссии добавили, что до сих пор не было реакции правозащитных структур на открытое письмо посла России Анатолия Антонова.

В конце ноября Антонов обратился к международным правозащитным организациям с просьбой помочь Ярошенко. Он подчеркнул, что россиянин страдает от многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы психического здоровья.

Кроме того, Антонов напомнил, что российский летчик трижды ходатайствовал о переводе в Россию для отбытия там оставшегося срока наказания, однако его просьбы были «необоснованно отклонены».

Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Американские агенты якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отрицает свою вину.

Россия неоднократно указывала на несостоятельность обвинений и отсутствие адекватной доказательной базы, а также пыталась вернуть летчика, в том числе посредством обмена на нескольких американских граждан, отбывавших заключение в РФ. Тем не менее Ярошенко так и не был отпущен.