Датские власти подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Копенгаген, 27 февраля. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на датские власти.

По данным издания, заразившийся недавно вернулся на родину после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Отмечается, что мужчина находится на домашнем карантине.

Накануне первый случай заражения был подтвержден в Норвегии. Помимо этого, как передавала «Газета.ru», в среду в Финляндии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом у гражданина страны, прилетевшего из Милана. Роспотребнадзор призвал граждан РФ не посещать Италию, Южную Корею и Иран на фоне вспышки коронавируса. В организации отметили, что в Южной Корее зафиксировано свыше тысячи случаев коронавируса, отмчеал RT.

В конце прошлого года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Согласно последним данным, жертвами стали более 2,7 тыс. человек.