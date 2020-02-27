Совет Европы планирует создать онлайн-курс по избирательному праву для украинцев

Брюссель, 27 февраля. Совет Европы совместно со специалистами планирует создать интерактивный онлайн-курс по основам украинского избирательного права. Об этом говорится в документах организации.

Совет Европы реализует проект под названием «Поддержка на Украине прозрачной и добросовестной выборной практики, охватывающей все группы населения». В его рамках и был объявлен тендер на услуги экспертов, которым предстоит разработать «креативную концепцию» — основу курса.

СЕ рассчитывает, что он будет представлен в игровом формате, благодаря чему пользователи смогут «погрузиться в увлекательную среду» изучения предмета. Согласно документам организации, стоимость реализации проекта не должна превышать установленную сумму в 55 тысяч евро.

В Совете Европы уже начали работу над онлайн-курсом в преддверии местных выборов, намеченных на Украине на осень этого года. Разработанный курс появится на сайте ЦИК Украины, а также на открытых публичных образовательных платформах.

«Совету Европы требуется не более десяти организаций — поставщиков услуг <…> для поддержки проекта», — передает RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании провести осенние местные выборы не только на территории возглавляемой им страны, но «и в Крыму». В интервью Федеральному агентству новостей депутат крымского Госсовета Алексей Черняк подчеркнул, что с таким же успехом украинский президент мог бы объявить об организации выборов в Африке, и шансов реализовать это у него было бы больше, чем на черноморском полуострове.

Сенатор Алексей Пушков посоветовал Зеленскому мечтать о полете на Марс вместо выборов в Крыму.