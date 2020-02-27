Глава украинской общины Крыма посоветовала Зеленскому выбрать другую национальную идею

Симферополь, 27 февраля. Национальной идеей Украины вместо возвращения Крыма должно стать повышение уровня жизни и образованности украинцев. Об этом заявила глава Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский на форуме «Age of Crimea Forum 2020» объявил, что возвращение полуострова является неотъемлемой частью национальной идеи государства, и полуостров не может быть ценой мира в Донбассе, напоминает «Царьград».

По мнению Гридчиной, Киеву стоит поставить перед собой иные задачи.

«Национальной идеей Украины и Зеленского должно стать повышение уровня жизни обнищалых украинцев и их образованности», — сказала она РИА Новости Гридчина.

Гридчина уверена, что Зеленскому необходимо сконцентрироваться на решении внутригосударственных проблем, в том числе, завершить гражданскую войну в Донбассе, разобраться с бандитизмом, спровоцированным провокациями неонацистов, стабилизировать экономику, восстановить фактически уничтоженные сферы медицины и образования.

«А тему Крыма, которая давно стала спекулятивной и направленной на выклянчивание денег у своих западных партнеров, забыть раз и навсегда», — посоветовала Гридчина.

Ранее глава Украинской общины Крыма уже обращалась к Киеву с призывом оставить претензии на полуостров и перестать вынашивать фантомные планы по созданию новой международной площадки для его возвращения. Она выразила мнение, что если нынешний государственный лидер оставит жителей российского региона в покое и займется делами возглавляемой им страны, возможно, по истечении президентского срока, о нем «скажут что-то хорошее», в отличие от его предшественника Петра Порошенко.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Голосование показало, что подавляющее большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.