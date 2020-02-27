Сирийские военные обнаружили лагерь боевиков на раскопках древнейшего города

Дамаск, 27 февраля. Сирийские военные обнаружили тренировочный лагерь и химическую лабораторию боевиков на раскопках древнего города Эбла. Об этом рассказал журналистам сирийский военнослужащий.

Армия Сирии недавно освободила Эблу от террористов. По словам военнослужащего, боевики организовали здесь настоящую «школу террористов».

«Здесь вы видите полосу препятствий, а вот там находятся учебные классы», — отметил солдат.

Он подчеркнул, что тренировочный лагерь организован очень профессионально. Скорее всего, учебой руководил какой-то военный. Также сирийский военнослужащий сообщил, что боевики начали рыть подземелье, но не успели его доделать, передает телеканал «360».

Кроме того, радикалы использовали для своих нужд современные музейные постройки. Здесь террористы изготавливали начинку для снарядов, которые потом применялись при атаке на гражданское население и сирийских военных в провинции Алеппо. При этом в химлаборатории не было ни одного реактива местного производства — все веществ привезли из Европы или Турции.

«Это было сложное и опасное производство, им занимались не простые боевики, а именно те, кто имел химическое образование», — подчеркнул сирийский военнослужащий.

На данный момент неизвестно, какой ущерб нанесли боевики историческому наследию Сирии. Ученым только предстоит оценить урон от действий террористов на месте раскопок, пишет «Газета.ру».

Эбла — торговый город-государство, который существовал на территории древней Сирии с середины III века до нашей эры. Он находился в 53 километрах от современного Алеппо. Раскопки Эблы начали в 1960-е годы итальянские ученые, которые смогли собрать обширный архив.