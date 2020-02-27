Манукян посоветовал собирающейся в политику певице Валерии взять в партию Симоньян

Москва, 27 февраля. Эксперт комиссии по средствам массовой информации Общественной палаты РФ Вадим Манукян предложил певице Валерии взять в свою команду известную журналистку и медиаменеджера Маргариту Симоньян.

Эксперт прокомментировал желание исполнительницы с мужем — продюсером Иосифом Пригожиным — создать политическую партию. Как уточнил Манукян, идея женских партий в России не нова. Как пишет «Дни.ру», речь идет о женщинах, которые добились в стране весомых успехов в своей деятельности. Манукян предложил Валерии пригласить в ряды будущей партии Маргариту Симоньян.

«Причем с прицелом на первую тройку списка», — сказал он.

По мнению Манукяна, Симоньян сегодня в России олицетворяет идею женского успеха.

«Именно она начинала репортером в горячей точке, а сегодня руководит крупным федеральным информационным холдингом», — сказал он.

Напомним, что ранее супруга Пригожина певица Валерия заявила о намерении создать собственную партию, которая будет представлять в Госдуме интересы женщин. На эту мысль артистку натолкнули разногласия, которые возникли между депутатами во время обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия.

Добавим также, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом на пост главы Партии Роста на следующих парламентских выборах. Поклонская иронично отреагировала на эту новость. Она написала стихотворение, в котором напомнила Шнурову, что в «Думе не нальют вам рюмку коньяку».

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая со скепсисом относится к артистам, идущим во власть. По ее словам, звезды должны заниматься своим делом, а если они начнут массово вступать в политические партии, то Госдума превратится в шоу «Голубой огонек». Пригожин, в свою очередь, отметил, что артисты сами вольны выбирать, чем им заниматься в жизни, и никто не может им этого запретить.