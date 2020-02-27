США и Британия более чем в два раза увеличили закупку нефти в России

Москва, 27 февраля. США, Британия и Турция в ушедшем году существенно нарастили импорт российской сырой нефти. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на сведения Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, по имеющимся данным, российская сторона более чем вдвое увеличила поставки черного золота в США и Великобританию, что произошло из-за сокращения цен на российскую марку Urals, а также американских рестрикций против Венесуэлы и Ирана, передает РБК.

Согласно информации издания, экспорт в Китай, Нидерланды и ФРГ в денежном эквиваленте изменился незначительно.

Ранее ФТС сообщила, что физическая доля экспорта российской нефти за 12 месяцев увеличилась на 2,7% — до 267,46 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщала «Газета.ru». При этом в денежном эквиваленте экспорт снизился на 6% и составил 121,44 млрд долларов.