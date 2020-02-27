Житель Австралии нашел на пляже морского зайца

Канберра, 27 февраля. В окрестностях австралийского города Перт местный житель встретил неизвестное существо. Как позже пояснили ученые, «инопланетным» животным оказался морской заяц.

Мужчина поделился снимком странной находки в социальных сетях. После один из пользователей посоветовал австралийцу выбросить существо в океан при помощи пластикового пакета, поскольку оно является «убийцей собак».

Позже находку прокомментировал профессор Кулум Браун из отделения биологических наук университета Маккуори. Он заявил, что существом является морской заяц. Обитатель океана может быть опасен, поскольку использует в целях защиты токсичные чернила. А они, в свою очередь, могут быть смертельно опасны для собак.

Известно, что в Индо-Тихоокеанской области обитает 23 различных вида морских зайцев, причем полностью взрослые особи весят до 14 килограммов, сообщает зарубежное издание UNILAD.

Напомним, ранее в США женщина во время прогулки с собакой обнаружила останки неизвестного существа в парке Мелтон Питер Деметр, недалеко от американского города Чарльстон в Южной Каролине. На прогулке с собакой 25-летняя Эрика Константин решила, что нашла скелет обезьяны с ближайшего острова. Девушка поделилась фото в Сети. Пользователи предположили, что это собака, игуана, рысь, тюлень или опоссум, пишет «Газета.ru».