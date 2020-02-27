Савченко поделила политиков Украины на «коррупционеров» и «дебилов»

Москва, 27 февраля. Экс-депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко заявила, что президент страны Владимир Зеленский находится «в ловушке», так как на посты в государственные органы ему приходится выбирать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами». Таким образом Савченко прокомментировала деятельность правительства Украины.

«Профессионалы или бывают профессионалами, или бывают профанами — то, что сейчас вы, партия «Слуга народа», набрали. Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину», — уточнила она.

В эфире телеканала «Наш» Савченко добавила, что глава Украины в опасности.

«Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами», — уточнила она.

Ранее Надежда Савченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с эмоциональным посланием, в котором призвала главу украинского государства «не быть лохом».

Савченко опубликовала свое обращение на собственной странице в соцсети. В нем она прокомментировала недавние инициативы президента, касающиеся земельной реформы и принятия закона о референдумах. Она прокомментировала инициативы Зеленского. Во-первых, она призвала провести перепись населения Украины до принятия закона о референдумах – чтобы заранее понять, сколько украинцев реально могут принять участие в голосовании. Во-вторых, Савченко предложила провести общенациональный референдум о разрешении множественного гражданства на Украине, и лишь потом проводить референдум о создании банка и рынка земли.