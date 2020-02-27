Жертвами стрельбы на пивоваренном заводе в США стали шесть человек. События дня. ФАН-ТВ

Стрельба на пивоваренном заводе в США Стрельба на пивоваренном заводе в США. Погибли шесть человек, в их числе и сам злоумышленник. ЧП произошло накануне в городе Милуоки. По сообщениям местных СМИ, огонь открыл сотрудник компании, которого уволили в этот же день. Он ушел с предприятия и вернулся с оружием. Жертвами стрелка стали работники компании. Сейчас полиция выясняет все подробности произошедшего.

Беспорядки в Индии Печальные новости приходят из Нью-Дели. Там число жертв столкновений возросло до 28. Травмы получили более 200 человек. Массовые беспорядки в столице Индии начались еще 24 февраля. Демонстранты в очередной раз выступили против новой редакции закона о гражданстве. Согласно инициативе, притесненные немусульмане из соседних стран Южной Азии могут получить индийское гражданство по упрощенной системе. Местные жители недовольны угнетением по религиозному признаку и обеспокоены, что в стране появится много мигрантов. Митинги против этого закона проходят с декабря. В этот раз участники протестов были вооружены, нападали на полицейских и поджигали автомобили.

Голосование по Конституции может состояться 22 апреля Регионы России готовятся к предстоящему голосованию по поправкам к Конституции. В ближайшее время в городах и селах отберут наблюдателей и проведут обучение. Точной даты, когда состоится голосование, пока нет. Но накануне прозвучало предложение провести его 22 апреля. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу. День голосования планируется сделать оплачиваемым выходным. Напомним, поправки в Конституцию — это несколько важных пунктов для развития нашей страны. В основном законе планируется прописать нововведения: это МРОТ не менее величины прожиточного минимума, регулярная индексация пенсий. Также высшим должностным лицам нельзя будет иметь вид на жительство в других странах.