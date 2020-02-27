Небензя заявил, что РФ ждет продления ДСНВ без предварительных условий

Москва, 27 февраля. Россия ждет ответа от Соединенных Штатов Америки на предложение продлить без предварительных условий действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом рассказал постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН по подготовке к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Призывы к России продлить СНВ не по адресу. Президент России Владимир Путин предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий», — подчеркнул он и добавил, что Москва ждет ответа.

Как пишет ТАСС, во время выступления Небензи представлявший Соединенные Штаты политический координатор американской дипломатической миссии при ООН Родни Хантер переписывался по телефону и демонстративно не смотрел на российского политика.

Напомним, что в настоящее время между США и РФ действует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В начале 2021 года истечет срок действия соглашения. Американская сторона еще не определилась, будет ли она продлевать договор на действующих условиях, или нет. В Пентагоне заявляют, что Москва должна включить в сделку и те вооружения, которые еще даже не разработаны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Вашингтона не может быть опасений о том, что Москва будет выдвигать какие-либо предварительные условия для продления соглашения. Но российский дипломат подчеркнул, что переговоры могут быть весьма длительными.