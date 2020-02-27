Диетолог посоветовала не совмещать сладкие блины и алкоголь

Москва, 27 февраля. Диетолог Елена Соломатина в праздник посоветовала россиянам не употреблять спиртное вместе со сладкими блинами. Две российские традиции, которыми встречают Масленицу, могут оказаться опасными для здоровья.

По словам Соломатиной, если человек ест сладкие блины и запивает его алкоголем, то организм первым делом «занимается» пищей, а потом спиртным. Из-за этого в крови алкоголь расщепляется медленнее, что может вызвать очень тяжелое похмелье.

«Если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть не сладкими», – цитирует диетолога Радио Sputnik.

Другим способом избежать двойной нагрузки на организм является совет не закусывать алкоголь, а запивать съеденное. То есть сначала есть, а потом запивать, потом есть и только после этого опять пить, объясняет Соломатина.

Напомним, ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как не переесть блинов в Масленицу. По ее словам, традиционное русское блюдо лучше употреблять утром вместо углеводов. Лучше, если добавить к ним белковые продукты в качестве начинки: творог, моцареллу, пармезан или слабосоленую нежирную рыбу, пишет «Газета.ru».