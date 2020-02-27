Французский блогер показал 120-летние снимки котов из «капсулы времени»

Париж, 27 февраля. Историк фотографии из Франции Матье Стерн опубликовал снимок кота, сделанный 120 лет назад. Фото, найденное в «капсуле времени», блогер выложил на своей странице в Instagram.

«Очень особенный кот! Это фото было сделано 120 лет назад маленькой девочкой, и только столетие спустя вы можете восхититься им», — написал Стерн.

Еще один снимок с котами блогер показал на своем YouTube канале. Также на видео он продемонстрировал процесс проявки и печати фотографий. Как пишут «Известия», Стерн применил цианотипию — процесс, дающий при фотопечати изображение голубого оттенка.

Снимки были отпечатаны с пластин с негативами, которые французский блогер нашел в шкатулке, лежавшей в подвале дома его семьи, передает «АиФ». Помимо пластин, в «капсуле времени» хранились и другие вещи. Шкатулку спрятали в подвале примерно в 1900 году, сообщает «МИР24».

Подписчикам Стерна очень понравились снимки котов. Эмоциями они поделились в комментариях на YouTube и в Instagram.

«Прекрасно! Мгновения времени «застыли» навсегда», — написал Dave Mardon.

«Очень понравилось видео, такая прекрасная история!» — прокомментировал erikgrensman.

«Удивительно, путешествие во времени!» — восхитился overheated_oven.