Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Москва, 27 февраля. Российская Федерация стала правопреемником Советского Союза и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего СССР в обмен на денежные активы за рубежом, однако не все вновь сформированные страны их передали РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

Глава российского государства напомнил, что в нынешней Конституции РФ идет речь о тысячелетней истории — это очевидно. По его словам, и Россия правопреемник — это тоже очевидная вещь, пишет Deita.ru.

«Во всяком случае, все согласились, что мы правопреемники, когда нужно было платить и возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза, мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов выплатили», — сказал российский лидер, комментируя инициативу закрепить в конституции положение, что Россия — правопреемник СССР.

Участники встречи выступили с предложением записать выплаченные долги, но президент инициативу не поддержал, сообщает «ФедералПресс».

Он обратил внимание на то, что это записывать в основной закон не нужно. Путин напомнил, пишет «Ридус», как «все были счастливы», когда Россия стала правопреемником.

«Вот мы кредиты погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», — резюмировал лидер страны.

Как отметил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в эфире радио Sputnik, РФ, взяв на себя выплату внешних долгов новых стран, создала для них благоприятные экономические условия.