В США признали, что военное превосходство над Россией «подорвано»

Вашингтон, 27 февраля. Военное преимущество Америки на международной площадке подорвано, в то время как Россия и КНР усиливают свои возможности в этой сфере. Об этом сообщил во время слушаний в Палате представителей конгресса глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

По словам представителя оборонного ведомства, в настоящее время американская армия может обеспечивать военное сдерживание, защищать державу от атак, поддерживать единомышленников и союзников, а также вести войны с любым потенциальным врагом.

«Но наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Пекин и Москва усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире», — объяснил Милли.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в своих письменных показаниях Палате представителей заявил, что американские власти обеспокоены стремлением российской стороны к доминированию. Как отметил американский министр, недавняя демонстрация гиперзвукового оружия «подтверждает опасения касательно растущего военного потенциала РФ», сообщали «Известия».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что Москва вовсе не стремится к гонке вооружений или военному доминированию, но ее армия является важным элементом международной безопасности.