Новак пообещал, что Минюст пересмотрит размер штрафов за нарушение ПДД

Москва, 27 февраля. Заместитель министра юстиции РФ Денис Новак заявил, что резкое увеличение штрафов за нарушение ПДД, которое было предложено в проекте нового КоАП, не отвечает запросам общества. Поэтому данное решение должно быть пересмотрено, сказал он.

По словам Новака, предложения об изменении штрафов за нарушение правил дорожного движения готовило МВД. При этом целью было снижение смертности в авариях. Однако задача обеспечения безопасности дорожного движения требует комплексного подхода. То есть установки знаков, утверждение требований к видеофиксации и так далее, считает заместитель министра юстиции.

Денис Новак призвал наоборот развивать упрощенный порядок обжалований штрафов, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые новым КоАП штрафы могут оказаться непосильными для автомобилистов. По его мнению, зарплаты россиян не способствуют повышению взысканий до пяти тысяч рублей, пишет «Газета.ru».

В начале февраля депутат Заксобрания Ленинградской области Михаил Черников выступил с инициативой штрафовать россиян за то, что они не сообщили о нарушении ПДД другими участниками движения. В письме он отметил, что сейчас на дорогах нет взаимовыручки, а люди могут оставлять без внимания пострадавших и игнорировать серьезные нарушения правил дорожного движения.