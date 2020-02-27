Астрономы нашли экзопланету, пригодную для зарождения жизни

Лондон, 27 февраля. Экзопланета K2-18b, находящаяся на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли, может быть пригодна к существованию жизни земного типа. К такому выводу пришли ученые, проанализировав ее атмосферу.

Дело в том, что данная планета имеет радиус в 2,6 раза больше, чем Земля. K2-18b также больше по массе. Согласно информации, полученных с телескопов «Кеплер», «Спитцер» и «Хаббл», в атмосфере данной планеты много водяного пара.

Поэтому британские ученые из Кембриджского университета создали цифровую модель экзопланеты. Благодаря этому им удалось выяснить, что на ее поверхности вполне может находиться жидкая вода. Именно ее наличие рассматривается как одна из возможных перспектив зарождения жизни. Кроме того, температура и атмосфера планеты пригодна для обитания живых существ.

«Водяной пар был обнаружен в атмосфере целого ряда экзопланет, но даже если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия», – приводит РИА Новости слова руководителя исследователя Никку Мадхусудхана.

Ранее ученые предполагали, что планета K2-18b имеет толстую водородную атмосферу, из-за давления которой жизнь зародиться не может. Однако моделирование показало, что водородная оболочка не обязательно должна быть толстой, а значит экзопланета имеет все условия для поддержания жизни.

Исследователи также предполагают, что на K2-18b могут быть вполне привычные для Земли температура и давление. Ученые планируют уточнить полученные данные с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, который будет запущен в следующем году.

Напомним, ранее астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3. Согласно данным ученых, этот объект привязан к Земле временно, о чем говорят интеграции орбит небесных тел, сообщает «Газета.ru».