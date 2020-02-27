Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ

Киев, 27 февраля. Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота. Он также отметил, что в настоящее время по всему Крыму наблюдается мощный авиационный компонент.

«Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота. Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия», – заявил Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea.

Адмирал отметил, что на сегодняшний день суммарный залп ракетами «Калибр» с учетом Каспийской флотилии и берегового компонента, составляет около 120 ракет. При этом Россия разместила в регионе семь подлодок, шесть из которых особенно эффективны, заявил Воронченко.

«Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации», – добавил он.

Кроме того, украинский главнокомандующий пояснил, что после воссоединения Крыма с РФ, в регионе появились противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года малый ракетный корабль «Ингушетия» был введен в состав Черноморского флота. Он оснащен универсальным ракетным комплексом «Калибр». В январе 2020 года корабль приступил к выполнению плановых задач боевой подготовки, пишет «Газета.ru».