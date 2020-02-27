Союз пивоваров попросил Минфин сохранить допустимый объем солода в пиве

Москва, 27 февраля. Союз российских пивоваров попросил министерство финансов не изменять объем заменяемого солода в пиве. По мнению специалистов, это может привести к снижению качества производимого в России напитка.

«Просим вас сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального», – говорится письме, направленном в Минфин.

Представители союза надеются, что министерство также внесет корректировки в определение пива в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», который должен вступить в силу 9 января 2021 года. Согласно данному документу, до 50% пивоваренного солода можно будет заменить зерном и зернопродуктами.

По мнению пивоваров, это может снизить безопасность и качество производимого пива, и соответственно нанести ущерб здоровью населения. Кроме того, изменения навредят производству солода, которое хорошо развито в стране, сообщает ТАСС.

Другим аргументом выступает то, что изменения в техрегламенте могут привести к недобросовестной конкуренции. Дело в том, что несоложеные зернопродукты используются исключительно для снижения себестоимости произведенного пива, а это повлияет на цены в ущерб качеству.

Напомним, ранее пивовары отправили письмо российскому министру финансов Антону Силуанову с просьбой как можно скорее ввести минимальную розничную цену на пиво. По мнению сообщества, в последние годы на рынке многие компании продают пиво по критически низким ценам, из-за чего оно стоит дешевле воды, пишет «Газета.ru».