Крымские татары в ответ Зеленскому предложили праздник «Крымской весны»

Симферополь, 27 февраля. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил учредить праздник «Крымской весны». Таким образом он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отмечать День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

По мнению Умерова, Зеленскому не стоило выдумывать «фейковые» праздники, которые не отвечают действительности. Он также отметил, что именно 26 февраля жители Крыма начали путь к воссоединению с РФ.

«Правильно было бы учредить праздник «Крымской весны», как пример и эталон проявления в мире истинной демократии и знак солидарности с крымчанами в их стремлении вернуться на свою историческую родину», – цитирует РИА Новости главу крымских татар.

Напомним, по решению Владимира Зеленского, 26 февраля на Украина будет отмечаться как «День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя». По версии Киева, в этот день в 2014 году в Севастополе произошло «крупнейшее собрание в поддержку целостности и единства Украины».

В действительности тогда на площади возле госсовета было противостояние радикально настроенных членов экстремисткой организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» (запрещена на территории РФ) из числа крымских татар и украинских националистов с пророссийски настроенными крымчанами. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал крымский политик, депутат Госдумы Андрей Козенко.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Согласно его результатам, подавляющее большинство жителей проголосовали за то, чтобы полуостров вошел в состав Российской Федерации. Голосование было проведено в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Киев, несмотря на это, продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

1 Организация запрещена на территории РФ.