Киев, 27 февраля. Сотрудники посольства США в Киеве опубликовали в Сети ролик, где под грустную музыку, на ломаном украинском языке, запинаясь обещают поддержать Украину в «борьбе» с Россией.

Видео, записанное сотрудниками диппредставительства, приурочено к шестилетию воссоединения Крыма с Россией.

«Американские дипломаты делятся мнениями о печальной годовщине агрессии России в Крыму и о том, как это повлияло на их желание активно поддерживать партнерство США и Украины сегодня», – говорится в описании к видеоролику.

Напомним, ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. При этом политик не уточнил, каким образом Украина рассчитывает вернуть полуостров.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Согласно его результатам, подавляющее большинство жителей проголосовали за то, чтобы полуостров вошел в состав Российской Федерации. Голосование было проведено в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Киев, несмотря на это, продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Глава республики Сергей Аксенов заметил, что события 26 февраля 2014 года в Симферополе являются точкой невозвращения Крыма в состав Украины.