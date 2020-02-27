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Новейшая подлодка США лишилась стелс-покрытия после первого похода

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Новейшая подлодка США лишилась стелс-покрытия после первого похода

Вашингтон, 27 февраля. Одна из новейших быстроходных подлодок ВМС США «Колорадо» класса Virginia вернулась из своего первого похода. При этом корпус современной субмарины лишился значительной части стелс-покрытия. Фотографии «облезлой» подводной лодки США уже появились в Сети.

Данная субмарина является пятой из усовершенствованных АПЛ модели Block-III. Она была принята на вооружение 17 марта 2018 года, поэтому до сих пор считается новой. Однако, после первого морского похода, в котором она преодолела почти 39 тысяч морских миль, на корпусе «Колорадо» были замечены дефекты в специальном безэховом покрытии.

Защита, направленная на поглощение звуковых волн от гидролокатора, который является одним из способов обнаружения и отслеживания подлодок противника, частично отсутствовала, пишет Forbes.

Сообщается, что под действием среды и давления на глубине, субмарина действительно может лишиться противолокационной защиты, и эта проблема весьма распространена.

«Примечательно, что она была построена на другой верфи… Это показывает, что проблемы с покрытием шире, чем одна жалоба», – пишет зарубежное издание.

Точный маршрут, по которому за время морского похода прошла подлодка США, неизвестен. Однако уточняется, что субмарина пересекла Полярный круг и посещала порты Хоконсверн в Норвегии и Фаслейн в Шотландии.

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Источник: Forbes
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