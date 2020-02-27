Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за попытку оправдать преступления УПА

Москва, 27 февраля. Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко из студии за попытку оправдать преступления фашистов в Годы Великой Отечественной войны.

Перепалка произошла во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Отрывок опубликовал на своей странице в Instagram телеведущий.

Конфликт разгорелся на фоне обсуждения преступлений украинских националистов в годы войны. Ковтуненко старался оправдать действия запрещенной в России УПА1 и ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Более того, украинский эксперт заявил о «сотрудничестве» УПА и НКВД во время Великой Отечественной войны. По его словам, боевики УПА якобы «случайно» убили генерала Николая Ватутина, освободившего Киев.

«Вон отсюда, — не стерпел Соловьев. — Охрана, уберите отсюда нацистскую мразь. Я не хочу марать свои руки об эту мразь».

Отметим, в конце января ЦРУ США обнародовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне и Степане Бандере. Материал под названием «Степан Бандера и украинское государство 1941 года» датирован 1951 годом. На документе стоит пометка «Для служебного пользования», передает «Газета.ру».

В статье сообщается, что «30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина». По информации автора, за пять недель существования «государства» Бандеры было убито более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков.

1 Организация запрещена на территории РФ.