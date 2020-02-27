Счетная палата РФ сообщила о низком качестве услуг в ряде детских медучреждений

Москва, 27 февраля. Более чем в 40% российских детских медучреждений в прошлом году отсутствовало центральное отопление. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты РФ.

«Анализ Счетной палаты выявил ряд проблем, свидетельствующих о недостаточной доступности и низком качестве услуг в сфере детского здравоохранения», — говорится в пояснительной записке к отчету.

По данным СП, главной проблемой является «неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий». По данным на 1 января 2019 года, из 116 865 медучреждений «14% находились в аварийном состоянии, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление, в 35% — канализация, в 47% не обеспечивалась доступность для инвалидов».

Еще одной проблемой в СП назвали нехватку квалифицированных кадров. В ведомстве пришли к выводу, что более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство планирует к апрелю разработать новую систему оплаты труда врачей, которая была анонсирована президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию.

Как уточнил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, новая схема оплаты труда предусматривает введение фиксированной ставки оклада без ущерба компенсациям и стимулирующим выплатам. Изменения коснутся и финансирования нормированного страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования, он увеличится, а вместе с ним и зарплаты медработников.