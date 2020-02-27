Минобороны в День ССО опубликовало видео уничтожения боевиков 

Москва, 27 февраля. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.

Ролик длится ровно 30 секунд. Видео представляет из себя нарезку нескольких специальных операций. На записи видно, как бойцы ССО ликвидируют боевиков из снайперских винтовок (съемка ведется через прицел с прибором ночного видения), а также уничтожают автомобиль террористов выстрелом из гранатомета.

Обстоятельства и детали операций не уточняются, передает РИА Новости.

В России 27 февраля отмечается День ССО. Этот памятный день установлен указом президента от 26 февраля 2015 года. На официальном сайте Минобороны Силы специальных операций описываются как «специально созданные, обученные и оснащенные соединения, части и подразделения в вооруженных силах ряда государств, предназначенные для ведения диверсионно-разведывательных действий, организации повстанческой деятельности и вооруженных нападений, включая оказание помощи иностранным государствам в обеспечении их внутренней безопасности». Проводимые ими операции, как правило, носят тайный характер и находятся под непосредственным контролем высшего военного руководства.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что военнослужащие ССО успешно выполняют задачи в самых сложных, нестандартных ситуациях и способны действовать бесстрашно, решительно и профессионально.