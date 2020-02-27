Основатель Vee Security признался, что купил наркотики за биткоины

Москва, 27 февраля. Основатель фирмы по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев признался, что покупал наркотики за биткоины. Видео с допроса оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

На видео Литреев сообщает, что у него нашли наркотики.

«За ношение таблеток. Экстази», — отвечает программист на вопрос, за что его задержали.

При этом он уточнил, что купил наркотики за биткоины на онлайн-площадке.

Как сообщалось ранее, в понедельник Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу на 60 дней Литреева, обвиняемого в хранении запрещенных препаратов.

Литреев является соучредителем и руководителем фирмы в отрасли кибербезопасности Vee Security, он также известен тем, что разработал мобильное приложение для задержанных на митингах «Красная кнопка», передавал телеканал «360».