Барановская отреагировала на слухи о беременности от Галкина

Москва, 27 февраля. Радиоведущая Юлия Барановская резко раскритиковала всех, кто распускает слухи о ее беременности от коллеги Максима Галкина, являющегося супругом Аллы Пугачевой.

В программе «Люди говорят с Лаурой Джугелия» Барановская, мать троих детей футболиста Андрея Аршавина, прокомментировала слухи о романе с Галкиным. По ее словам, если верить этим слухам — она ходит беременной от супруга Примадонны уже два года.

«Это ужасная история, просто препротивнейшая, мне самой было стыдно за это, за то, что они пишут… От Галкина беременна, еще что-то…», — с горечью заявила Барановская.

Она посетовала, что люди, связанные с шоу-бизнесом, вряд ли поверят в такую ерунду, однако обычные жители России идут на поводу у прессы, доверяя грязным слухам.

Отметим, что это не первый «роман» с коллегой, которой приписывают Барановской. Ранее она озадачила фолловеров просьбой «не выдавать ее замуж» за журналиста Александра Телесова.

Позднее историк моды Александр Васильев с юмором отреагировал на слухи о романе с Барановской. Васильев напомнил фолловерам в соцсетях, что если верить желтой прессе, то «Барановская последние года два ждет от него ребенка». Кроме того, по мнению СМИ, историка связывают романтические отношения с эстрадной артисткой Надеждой Бабкиной и участницей Comedy Woman Екатериной Скулкиной. В конце опубликованного ролика ведущий чмокнул Барановскую в щеку со словами: «Знайте о нашей страсти».