Звезда сериала «Универ» заявила, что может «позволить» себе селфи с мусоркой

Москва, 27 февраля. Актриса, сыгравшая в популярном телесериале «Универ», Анна Хилькевич опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Селфи девушка сделала на фоне мусорного ведра и пошутила, что она может себе это позволить.

«Могу себе позволить все, что угодно… Даже селфи у мусорки», – написала Хилькевич и пожелала свои подписчикам хорошего дня.

Необычный пост оценили поклонники актрисы. За день фотография собрала более 100 тысяч отметок «мне нравится». Многие подписчики отметили, что Хилькевич замечательно выглядит, а также пожелали актрисе удачного дня.

В начале февраля Хилькевич удивила поклонников невероятно длинными ногами. Актриса опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию с отдыха, на которой она качается на качелях. Звезда призналась, что сама была шокирована, что при росте 160 сантиметров ее ноги «вон какие здоровые».

Напомним, ранее российская актриса Анна Хилькевич заявила, что испытывает стыд по отношению к мужчинам из России. По ее мнению, русские мужчины якобы склонны к лени, а также не любят помогать женщинам по дому и часто пьют. При этом она отметила, что бывают исключения, поскольку в браке со своим мужем она чувствует себя счастливой, пишет «Газета.ru».