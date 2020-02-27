Двое турецких военных убиты в сирийском Идлибе

Идлиб, 27 февраля. Двое военнослужащих Вооруженных сил Турции погибли в сирийской провинции Идлиб, сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

По данным оборонного ведомства, еще двое военнослужащих получили ранения.

Отметим, 22 февраля также сообщалось о гибели турецкого солдата в Идлибе. Он был убит во время танковой атаки правительственных войск Сирии. После получения ранения военнослужащего эвакуировали с поля боя, но по дороге в госпиталь он скончался.

В последнее время в Идлибе наблюдается обострение ситуации. Турция перебрасывает в Идлиб все больше войск и техники, пытаясь помешать попыткам сирийской армии освободить свою страну от террористов. Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена возобновить военную операцию «Заря в Идлибе» после многочисленных нарушений со стороны боевиков 16 января 2020 года.

Напомним, в ночь на 3 февраля турецкие военные начали передвижение в Идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом другие стороны. Турецкие солдаты попали под огонь подразделений САА, которые приняли их за боевиков. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ответ турецкая сторона якобы нанесла удары по 40 объектам сирийской армии. В свою очередь глава Минобороны Турции сообщил, что в ходе ответных ударов Анкары были поражены 54 объекта правительственных войск Сирии.

Позднее стало известно, что пятеро военнослужащих Вооруженных сил Турции погибли в ходе артиллерийского удара в Идлибе. Еще пятеро получили ранения.