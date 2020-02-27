حصاد أخبار سوريا في 26 فبراير/ شباط: تحرير مدينة كفرنبل ، رفض أردوغان الحوار مع الأسد

سوريا ، 26 فبراير. استعادت قوات الجيش العربي السوري السيطرة على بلدة كفرنبل جنوب محافظة إدلب. رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد وقال إن الجيش التركي لن يغادر منطقة إدلب.

الجيش السوري يحرر مدينة كفرنبل

استعادت قوات الجيش العربي السوري السيطرة على بلدة كفرنبل جنوب محافظة إدلب . كانت المدينة أحد معاقل جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في الاتحاد الروسي).

أطلقت القوات الحكومية النار بالمدفعية الموجهة بدقة خلال تحرير المدينة وكبّد الإرهابيون خسائر كبيرة. تراجعت بقية المسلحين الى شمال.

كان تحرير كفرنبل بمثابة ضربة نفسية وسياسية خطيرة لأعداء دمشق - أصبحت هذه المدينة واحدة من مراكز "الثورة السورية": في عام 2013 ، طالبت الحشود "تقديم الأسد إلى العدالة ، بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يموتون ، بغض النظر عن الكارثة التي ستجلبها" . الآن أنصار المقاتلين في الشبكات الاجتماعية يندبون سقوط "معقل الثورة" ، وبدأت وحدات من الجيش العربي السوري في إزالة الألغام وتنظيف الأحياء السكنية.

الان تقوم الجيش بعملية عسكرية في منطقة جبل الزاوية وهناك تتركز القوات الرئيسية للإرهابيين الذين سيطروا على محافظة إدلب في عام 2014. الجيش يقدم إلى الطريق السريع الذي يمتد من مدينة سراقب إلى جسر الشغور واتجاه محافظة اللاذقية.

رفض أردوغان التفاوض مع الأسد

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المعارضة التركية التي حثته على بدء مفاوضات مع الرئيس السوري بشار الأسد. وقال إنه تحدث بالفعل مع الرئيس السوري ولا يعتزم القيام بذلك بعد الآن.

قال أردوغان - يعرض زعيم معارضتنا عليّ مقابلة الأسد. لقد تحدثت مع الأسد من قبل لكنني رأيت أنه ليس لديه ضمير. سألت لماذا لا يصدر جوازات سفر للأكراد!؟. والآن هو يهاجم على جنودنا.

كما هدد الرئيس التركي دمشق بهجوم في محافظة إدلب إذا لم تنسحب القوات الحكومية من مراكز المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير. وفي الوقت نفسه ، اتهم الجيش السوري بعدم الامتثال لمذكرة سوتشي بشأن إدلب.

وفقًا للزعيم التركي ، لن تنسحب القوات المسلحة التركية من محافظة إدلب. يعتقد أردوغان أن أنقرة ستحرر وتستعيد مواقع المراقبة التي كانت خارج خط الاتصال ، في حين سيتم طرد الجيش السوري من المواقع. وعد رئيس تركيا بذلك قبل نهاية فبراير.

كما يقول أردوغان - المشكلة الأكبر لدينا الآن هي أننا لا نستطيع استخدام المقوات الجوي. نأمل أن نجد حلا قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا نفسها لا تمتثل للمذكرة: تواصل البلاد تسليح المقاتلين الذين يسيطرون عليها ، على الرغم من ذلك ، ينبغي لها ، على العكس من ذلك ، الانخراط في فصل القوات وسحب الأسلحة الثقيلة. لقد استخدموا الإرهابيون مرارًا مركبات مدرعة تركية وطائرات بدون طيار ، نظامات الدفاع الجوي المحمول أمريكية. إضافة إلى ذلك ، التزمت أنقرة بفصل المقاتلين عن ما يسمى بالمعارضة المسلحة السورية لكنها لم تنفذ ذلك حتى الآن.

قمة بشان محافظة إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتم عقد اجتماع دولي مع قادة من دولتين أو أربع دول في اسطنبول يوم 5 مارس.

نقلت وكالة أناضول عن أردوغان - الموعد والمكان انعقاد اجتماع إدلب في 5 مارس - اسطنبول. يتم الآن مناقشة شكل المشاركة - بمشاركة اثنين أو أربعة من القادة الدولية.

صرح مرة أخرى أن تركيا تتطلب التنفيذ الكامل لاتفاقيات سوتشي بشأن إدلب ولن تتخلى عن موقفها حول الوضع في إدلب.

أعلن أردوغان في 25 فبراير عن عزمه إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موعد لا يتجاوز 5 مارس لمناقشة التصعيد في إدلب. ويوم الجمعة الماضي ، 21 فبراير ، بعد محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اقترح القادة الأوروبيون أن يعقد بوتين قمة رباعية الجوانب بشأن سوريا في 5 مارس في اسطنبول.

في نفس اليوم ، جرت محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان. لقد تفاقم الوضع في منطقة إدلب التصعيدية مؤخرًا بشكل كبير بسبب الأعمال العدوانية للإرهابيين الذين تدعمهم تركيا بتزويدهم بالأسلحة والمعدات.

عودة المدنيين إلى ضواحي الراشدين في مدينة حلب

بدأ المدنيون في العودة إلى قرية الراشدين في ضواحي حلب ، حيث انتهت الأعمال العدائية.

أطلق المتطرفون والإرهابيون النار على حلب المجاورة من الراشدين ، وتحولوا القرية السورية إلى أحد معاقلهم الرئيسية. خلال معارك قُتل وأصيب العشرات من السكان المحليين ، وأجبر الكثير منهم على مغادرة منازلهم.

أول من عاد إلى قرية الراشيدين فهو محمد جبحات. يقوم الشاب الآن بتقييم درجة تدمير منزله والأضرار التي سببها الإرهابيون.

هنا كان لدينا حديقة اليوسفي. ودمرها المسلحون. لماذا؟ - استفسر محمد جبهات بسخرية مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى أموال كبيرة لإصلاح المنزل المنهوب.