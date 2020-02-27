Семь человек погибли при стрельбе в американском городе Милуоки

Вашингтон, 27 февраля. В США в городе Милуоки семь человек погибли во время стрельбы на пивоваренном заводе. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел на территории административного комплекса компании MolsonCoors в среду днем. На место происшествия прибыли экстренные службы и правоохранители. Известно, что среди погибших оказался сам стрелок.

Власти попросили людей держаться подальше от места происшествия. Вход в здание был заблокирован, а всем сотрудникам было велено оставаться в своих кабинетах, сообщает местное издание Milwaukee Journal Sentinel.