Кулеба озвучил план возвращения Крыма «из ослабевших рук России»

Киев, 27 февраля. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева «из ослабевших рук России».

В эфире радиостанции «Новое время», Кулеба сообщил о своем плане по возвращению Украине Крыма, который состоит из 12 шагов. Последним пунктом значится то, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит.

При этом каким именно образом полуостров может «выскользнуть», он не уточнил.

«А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах», — заявил вице-премьер.

Отметим, в среду президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины, передавал RT. По его словам, Украина «сделает все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг», а также будет продолжать поддерживать украинских граждан, проживающих в Крыму.

Комментируя это заявление, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Зеленскому «приходится кормить людей химерами вроде «возвращения» Крыма», поскольку тот не может обеспечить реального роста уровня жизни в стране. Он добавил, что власть на Украине со времен Петра Порошенко как будто бы не поменялась: с трибун звучат все те же оторванные от жизни заявления и угрозы.