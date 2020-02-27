Сирия, 27 февраля. В Идлибе убиты два полевых командира «Фронта освобождения». Конвой подкрепления ВС США прибыл в Хасаку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, в результате ракетного обстрела потеряли несколько солдат в Алеппо, в Идлибе освободили несколько поселений, оттеснив боевиков.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Дейр-эз-Зоре и задержали 33 человек, подозреваемых в связи с террористами «Исламского государства»1.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (она же «Фронт национального освобождения»): на юге Идлиба потеряли двух полевых командиров в результате атаки ВВС Сирии.

Международная коалиция: направили конвой подкрепления на север Хасаки.

Провинция Алеппо

Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» объявили об успешной атаке на позиции подразделений Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Амина к западу от города Алеппо. Согласно информации группировки, с помощью противотанковых ракетных установок им удалось нанести удары по укреплениям армии и разрушить полевой штаб, убив и ранив группу военнослужащих. Официальные источники пока не подтверждают потерь правительственных сил на фронте в Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжили серию рейдов на востоке провинции. Как сообщает портал Al Nour, при поддержке ВВС международной коалиции курдские боевики провели еще один рейд с обысками в домах у населения в городе Дибан. Операцию поддержали ударные вертолеты американской армии. По данным, переданным местными источниками агентству, после обыска курды заключили под стражу 33 жителей, которых обвинили в участии в подпольной деятельности «Исламского государства». Для дальнейшего дознания арестованных вывезли из города, их дальнейшая судьба неизвестна.

Провинция Идлиб

После столкновений с отрядами боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок сирийским военнослужащим удалось освободить деревни Сафухан, Флафель и Кафр-Суза в районе высоты аз-Завия, о чем сообщает источник в сети twitter (@Y.N.M.S).

По данным оппозиционного медиаресурса Step News, несколько военнослужащих были ранены и убиты в ходе столкновения подразделений армии с «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в районе города Кансафра на юге провинции. У поселения Дадих боевикам якобы удалось подорвать с помощью залпа из ракетной установки грузовик боеприпасов сирийской армии и подбить танк у деревни Ат-Тальхия.

Боевики тоже несут потери в живой силе. Как передает источник в сети Twitter (mkdam65741), полевой командир «Лива Самарканд» был ранен в ходе столкновения с правительственной армией у поселка Кансафра. При авиаударе ВВС Сирии у поселения Кафр-Увейд погиб командир «оперативного штаба» «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» Думмар Кантари и высокопоставленный член группировки - Абдель Кадер аль-Саллум.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство SANA, международная коалиция направила новую партию оружия, боеприпасов и материально-технического оборудования на свои военные базы на востоке Хасаки. Конвой пересек границу с Иракским Курдистаном через незаконный погранпереход «Аль-Валид». Местные источники из поселения Аль-Яруба подтвердили корреспонденту агентства, что к базам американской армии прибыло около 11 грузовиков. За последние месяцы американские военнослужащие ввезли в САР около тысячи единиц техники. Последний крупный конвой США был замечен 19 февраля, когда на территорию Хасаки прибыла колонна из сотни «Хаммеров», который направились к военной базе в Маликии.

Источник портала Al Nour передал, что делегация самопровозглашенного «Курдского национального совета» посетила американскую военную базу в Тель-Бидаре, где встретилась с советником Госдепартамента США по Сирии Уильямом Робаком для обсуждения последних событий в регионе и заключения соглашений о проведении совместных операций против террористов «Исламского государства» в зонах оккупации SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.