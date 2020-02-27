Мисмари: За последние 24 часа ПНС нарушили перемирие 31 раз

Триполи, 27 февраля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреливает мирные кварталы Триполи из тяжелого вооружения. Ливийская национальная армия (ЛНА) зафиксировала все позиции, из которых ведутся обстрелы, заявил на брифинге официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

По словам Мисмари, ЛНА зафиксировала все точки и позиции, из которых ведутся обстрелы ежедневно из гаубиц калибра 155 мм. При этом снаряды попадают, в том числе, и в мирные кварталы столицы Ливии.

Представитель ЛНА призвал террористов остановить обстрелы или хотя бы не трогать жилые районы. Он напомнил, что ЛНА придерживается перемирия, заключенного 12 января.

«Мы зафиксировали все точки и позиции, из которых ведутся обстрелы, такие как Фаллаха, парк ан-Наср, Митига, ан-Ну’м и из района аль-Каримия. Есть артпозиции внутри жилых кварталов, и об этом должны задуматься сами жители Триполи», — заявил Мисмари.

Он подчеркнул, что, несмотря на провокации, ЛНА соблюдает режим перемирия. За последние 24 часа было зафиксировано 31 нарушение со стороны террористов в Триполи, а также беспилотник на юге Триполи.

«Мы могли ответить, но не стали этого делать. Мы за режим прекращения огня», — резюмировал он.

Напомним, 8 января состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Москве: диалог лидеров государств способствовал заключению перемирия между конфликтующими сторонами в Ливии с 11 на 12 января. 13 января Кремль инициировал переговоры главы ПНС Файеза Сарраджа с Хафтаром. Последняя встреча лидеров государств, посвященная теме разрешения ливийского кризиса, состоялась в Берлине 19 января при участии России, США, Турции, Египта, ряда других стран, а также представителей ЕС и ООН.