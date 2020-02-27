Мисмари обратился к террористам с призывом о прекращении обстрелов

Триполи, 27 февраля. Ливийская национальная армия призывает всех, кто поддерживает террористов, остановиться, заявил на брифинге официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Мисмари в своей речи подчеркнул, что ЛНА «не борется за власть или деньги, а борется за народ и мир, и за Ливию».

«Мы боремся против терроризма и преступников, поддерживаемых Катаром и Турцией, и мы готовы стать мучениками ради Ливии», — заявил спикер ЛНА.

Он напомнил, что ливийский народ — это скопление разных племен. А тот, кто просит помощи террористов или Турции, не может считаться гражданином Ливии. Многочисленные протесты жителей страны показали, что они выступают против так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и вмешательства Турции.

«Мы говорим всем, кто поддерживает террористов, остановитесь! Любой ливийский гражданин важнее для нас, чем любой президент, выступающий против ливийского народа», — заявил Мисмари.

Он также озвучил заявление, подписанное представителями девяти ливийских племен. В нем сообщается, что они поддерживают ЛНА.

«Решение ливийского конфликта должно быть основано на мнении племен и без всяких Схиратских соглашений. Надо слушать ливийские племена, чтобы решить проблемы, и слушать ливийский народ и протесты народа против терроризма», — гласит один из пунктов заявления.

В документе также сообщается, что 14 февраля в Бенгази десятки тысяч людей вышли на протест против терроризма.

«Эти люди прекрасно знают, что заговор против Ливии продолжается, и что террористы — это агенты спецслужб, цель которых разрушить страну. Нельзя позволить им это сделать. В пятницу в Бенгази снова будет огромный митинг против терроризма», — зачитал Мисмари заявление.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи существует благодаря активной помощи Анкары, поскольку Турция в обход оружейного эмбарго ООН и в нарушение своих обязательств, подтвержденных по итогам международной конференции по Ливии в Берлине, продолжает поставлять оружие, боевую технику и сирийских наемников для ПНС. Переброшенные турецкими властями террористы из сирийского Идлиба являются одним из ключевых дестабилизирующих факторов. Так, при попустительстве «чиновников» ПНС они грабят, избивают и похищают мирных жителей ливийской столицы, требуя выкуп.