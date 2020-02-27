Участники амманской встречи приняли коммюнике по церковной ситуации на Украине

Амман, 27 февраля. Главы и представители поместных Церквей приняли коммюнике относительной текущей церковной ситуации на Украине. По мнению представителей духовенства, для «исцеления и примирения» необходим общеправославный диалог.

Встреча глав Церквей состоялась в среду в Иордании. С инициативой о собрании, признанном решить проблемы раскола православного мира, ранее выступил Иерусалимский патриарх Феофил, сообщает РИА Новости.

В амманской встрече Российскую православную церковь представлял патриарх Московский Кирилл. Участие также принял Сербский Ириней, предстоятель Церкви Чешских земель митрополит Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей.

Напомним, так называемая «Православная церковь Украины» была провозглашена в конце 2018 года в Киеве. В ее состав вошли такие неканонические деноминации, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. ПЦУ не является канонической и не была признана ни одной из поместных православных церквей. Фактически ПЦУ находится в прямом управлении Константинопольского патриархата.

Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.