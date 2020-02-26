ЛНА продолжает соблюдать перемирие, несмотря на провокации террористов 

Триполи, 26 февраля. Ливийская национальная армия продолжает соблюдать режим прекращения огня, несмотря на провокации террористов, заявил на брифинге официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Мисмари подчеркнул, что ЛНА соблюдает режим прекращения огня, введенный с 12 января.

«Мы часто не отвечали на артобстрелы террористов, хотя могли это сделать. Мы вчера сбили БПЛА и сегодня тоже еще в окрестностях Триполи. Но мы все равно за режим прекращения огня», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в среду солдаты армии Халифы Хафтара к югу от Триполи сбили БПЛА Bayraktar TB2 с серийным номером 18-031 от 302 Filo, принадлежавший боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Федеральное агентство новостей ранее также сообщало о двух сбитых турецких беспилотниках в Триполи над позициями ЛНА. Известно, что первый боевики запустили из аэропорта «Митига» — военные ЛНА подбили беспилотник в районе Айн-Зара в Триполи, когда воздушный аппарат обстреливал позиции подразделений вооруженных сил на фронтовых линиях.

Напомним, 8 января состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Москве: диалог лидеров государств способствовал заключению перемирия между конфликтующими сторонами в Ливии с 11 на 12 января. 13 января Кремль инициировал переговоры главы ПНС Файеза Сарраджа с Хафтаром. Последняя встреча лидеров государств, посвященная теме разрешения ливийского кризиса, состоялась в Берлине 19 января при участии России, США, Турции, Египта, ряда других стран, а также представителей ЕС и ООН.